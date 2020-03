Il Coronavirus è giunto anche sui Monti Dauni, da dove fino a questo momento non erano ancora giunte notizie di contagi. Un nuovo caso di positività al COVID-19, infatti, è stato registrato ad Orsara di Puglia, così come si apprende dai canali ufficiali del Comune.

“Confermiamo la presenza di un tampone positivo” – si legge su Facebook. “Stiamo adoperando meticolosamente tutte procedure previste e continuiamo ad agire a stretto contatto con l’ASL e con le forze dell’ordine. A nome di tutta la comunità, auguriamo una pronta guarigione al ragazzo contagiato”.

Congiuntamente a questa notizia e in coerenza con le normative più stringenti a livello nazionale, il sindaco Tommaso Lecce ha adottato una nuova ordinanza che riguarda gli orari di chiusura di tutte le attività commerciali per le prossime due domeniche anticipato alle 18:00, fatta eccezione per le farmacie. Il sindaco ha anche disposto il divieto dell’uso di apparecchi per l’intrattenimento e per il gioco, la chiusura dei parchi e dei cantieri edili.