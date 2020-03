In tempi normali la vita scorre tra lavoro, famiglia, figli… L’esistenza di un disegnatore ha, oltre alle preoccupazioni quotidiane, anche quelle economiche; se poi vive a Tel Aviv, capitale di un paese che vive una situazione singolare, la quotidianità si fa più interessante. Asaf Hanuka, celeberrimo disegnatore israeliano, nelle sue pagine racconta le fobie, le incertezze, le solitudini di un uomo qualunque in una realtà straordinaria. Il tratto di Hanuka è unico, inconfondibile, riesce a rispecchiare tanto la natura dell’animo umano quanto la natura di Tel Aviv. L’alienazione culturale, le difficoltà nello stare al mondo, la vita sempre più connessa e social sono rappresentate con vignette che sono veri e propri quadri. Hanuka è un grande narratore che non delude!

Se fosse cibo:

A Tel Aviv c’è un locale che fa ottime uova alla Benedict: sarebbe ideale leggere questo libro sorseggiando un caffè e gustando un uovo alla Benedict!



Racchiuso in una frase:

Nel bar dove vado c’è un tavolo riservato per lo scrittore. È un autore celebre, di sicuro avete sentito parlare di lui. È famoso in tutto il mondo. Un giorno non c’era, così mi sono seduto al suo posto. Ho ordinato un espresso perché è ciò che chiede quasi sempre lui. Io preferisco il cappuccino, con lo zucchero. Il mondo è diverso, dal tavolo dello scrittore. Il caos sembra molto più chiaro. E il caffè è più forte e più amaro. Ti trasforma da dentro. Quando sono tornato a casa, mia moglie mi ha detto: “Non sei più lo stesso. Sei cambiato”. Quella sera ho fatto uno strano sogno, il cui finale mi svelava il senso della vita, ma quando mi sono svegliato, l’ho dimenticato. (p. 45)



Edizione utilizzata:

Asaf HANUKA, K.O. a Tel Aviv 2, BAO, Milano 2015

Dove trovare il libro:

