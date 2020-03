E’ stata dimessa negli scorsi giorni la prima paziente che era risultata positiva al COVID-19 in Capitanata. La donna rimarrà in isolamento presso la sua abitazione di Ascoli Satriano, così come ha sottolineato il sindaco Vincenzo Sarcone in un comunicato. Il primo cittadino ha anche esortato gli ascolani ad evitare inutili allarmismi perché la donna seguirà tutto il protocollo individuato dall’ASL per la quarantena in convalescenza.

Il sindaco ha poi aggiornato la cittadinanza sull’andamento delle questioni di ordine pubblico in città, soprattutto in relazione all’osservanza dei decreti restrittivi anticontagio. “Vi voglio raccontare di quanto è successo stasera” – scrive Vincenzo Sarcone. “Ho fatto un giro per le principali vie di Ascoli e ho provato due sentimenti tra loro contrapposti”.

“Soddisfazione per l’osservanza delle regole da parte della stragrande maggioranza dei miei cittadini e amarezza per il comportamento di due poverini. Il primo dei due giustificava il suo girare con un macchinone a tarda sera adducendo che doveva prestare manutenzione ad una pala eolica. Il secondo, un vero cretino, si era indispettito perché, essendo stato un amministratore e pensando di essere chissà chi, contestava alle guardie zoofile la illegittimità di quanto stavano facendo gratuitamente e nell’interesse della Comunità. E di riflesso chiedeva lui a loro di indicare le proprie generalità” – ha concluso il sindaco ascolano.