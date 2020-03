L’ex assessore al welfare della Regione Puglia ed ex eurodeputata del PD, Elena Gentile, ha lanciato una proposta per contenere e seguire la convalescenza dei pazienti risultati positivi al COVID-19. Infatti, nella fase-2 che si auspica possa arrivare al più presto, saranno molti i pazienti dimessi dagli ospedali in quanto privi di sintomi e difficoltà respiratorie, alcuni dei quali ancora positivi al Coronavirus.



“La quarantena è un provvedimento indispensabile per interrompere la catena del contagio” – afferma Elena Gentile. “In molte circostanze non è possibile garantirla presso il proprio domicilio in maniera corretta. Penso anche ai senzatetto. Agli immigrati a tutti coloro che, per tante ragioni non possono osservare le regole imposte”.

Da qui la proposta di adibire un hotel soltanto per la convalescenza dei COVID-positivi. “Ecco, io avrei attivato questa soluzione in Puglia” – fa sapere in una nota stampa la Gentile. “Alberghi con stanze singole, bagno ed altri confort, servizio ristorazione in camera. Il tutto garantito da personale OOSS perchè, oltre ad attrezzare gli ospedali, dobbiamo fare in modo che i cittadini non abbiano la necessità di ricorrere ai servizi sanitari. In Emilia Romagna l’hotel covid c’è!”.