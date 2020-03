Il sindaco di Stornara Rocco Calamita, con un post su Facebook, ha ufficializzato il primo caso di COVID-19 nel Comune dei Reali Siti da lui amministrato. Si allarga così il numero dei contagiati nel comprensorio dei cinque comuni dopo le tre positività riscontrate a Stornarella e quella rilevata ad Ordona.



“Cari concittadini, dopo tanta attesa, in data odierna, sono stato informato dalle autorità competenti, che nel nostro Comune un cittadino è risultato positivo al test CODIV-19. Il caso è seguito dalle strutture sanitarie e autorità competenti” – fa sapere il primo cittadino di Stornara.



“Chiaramente non verranno divulgati i suoi dati personali nel rispetto della privacy” – continua Calamita. “Da informazioni assunte il paziente, riscontrato positivo al test, sta meglio e gli invio il più sentito augurio di una pronta guarigione, esprimendo la completa disponibilità e solidarietà da parte dell’Amministrazione Comunale. Aggiungo che i familiari e le poche persone venute in contatto col paziente sono monitorate e tenute in quarantena obbligatoria e al momento non presenterebbero alcun sintomo.

Poi il punto sulle attività di controllo del territorio. “Desidero rassicurare tutti che la macchina della prevenzione continua ad essere attiva nel rispetto delle misure igienico-sanitarie comunicate e diffuse in queste settimane. Auspicando che tutti voi possiate condurre la vostra vita con serenità, mantenendo la fiducia nelle istituzioni competenti e confidando nella professionalità e nella passione del personale sanitario e nei volontari, siamo chiamati, tutti, ad aumentare il senso di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri, seguendo scrupolosamente le indicazioni e prescrizioni delle autorità competenti” – conclude il primo cittadino.