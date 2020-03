“Nessun caso di Coronavirus ad Orta Nova”. Ad affermarlo, ancora una volta, è il sindaco del Comune capofila dei Cinque Reali Siti, Domenico Lasorsa, intervenuto per smentire delle voci circolate nelle ultime ore. “Prima di poter annunciare l’ufficialità di un caso positivo bisogna aspettare che l’ASL si pronunci in tal senso. Al momento l’ASL non ci ha comunicato nessun caso”.

La notizia era circolata in città dopo che alcuni parenti di un anziano signore, ricoverato presso la RSA “San Raffaele” di Troia avevano annunciato sui social la positività di quest’ultimo. L’uomo sarebbe originario di Orta Nova ma ricoverato da tempo presso la struttura sanitaria dove è in cura per lenire gli effetti dell’alzheimer. La struttura avrebbe chiuso ogni contatto con l’esterno sin dagli albori della pandemia in Italia.

“Questo non vuol dire che ci sia un caso di Coronavirus ad Orta Nova” – precisa il primo cittadino. “Il caso si è verificato al di fuori del nostro territorio. Da primo cittadino sono tenuto ad informarvi qualora dovesse sorgere qualche caso. Nascondere notizie o falsificarle è qualcosa che non mi appartiene”.

Il sindaco si è appellato agli operatori dell’informazione chiedendo di verificare le notizie per evitare di creare degli allarmismi in città. Al contempo è stata ricordata l’importanza di seguire le normative vigenti per contenere il contagio. “Tutti i sindaci dei Comuni dei Reali Siti hanno chiesto l’intervento dell’esercito per poter controllare gli ingressi cittadini” – conclude Lasorsa. “Non possiamo chiudere la città, ma possiamo intensificare i controlli che è quello che stiamo facendo”.

