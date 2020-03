Domani inizierà il ritiro delle pensioni in Italia, il primo ai tempi del Coronavirus, con gli assembramenti vietati per evitare il contagio. Poste Italiane ha anticipato i tempi dell’elargizione della quota mensile e, intelligentemente, ha scaglionato gli aventi diritto in ordine alfabetico per cognome. Nello specifico le pensioni verranno erogate secondo il seguente calendario: domani giovedì 26 marzo dalla A alla C, venerdì 27 marzo dalla D alla K, sabato 28 marzo dalla L alla P, domenica dal 31 marzo dalla Q alla Z.

Gli uffici di tutta Italia si stanno conformando alle norme di distanziamento tra gli utenti, per mettere in sicurezza utenti e operatori. E’ avvenuto ciò anche a Stornarella, in provincia di Foggia, dove sono già stati registrati 5 casi positivi di COVID-19 e quindi per tale ragione l’attenzione deve essere ancora più elevata.

Sui social network il direttore del locale ufficio postale, Pasqualino Ciccone, ha diffuso alcune raccomandazioni per i cittadini in vista della giornata di domani e dei giorni successivi. “Insieme al Sindaco e alla Polizia Municipale – afferma Ciccone – abbiamo allestito un percorso per l’ingresso in ufficio, che permetterà di mantenere le distanze di sicurezza obbligatorie per legge. Voglio rivolgere una preghiera a voi figli, non fate uscire di casa i vostri genitori, proteggiamoli fino a quando questa emergenza sanitaria sarà solo un brutto ricordo. Infine, voglio esprimere il mio cordoglio alle quattro famiglie dei miei colleghi che nello svolgimento della loro attività lavorativa hanno contratto il virus covid-19 e purtroppo sono deceduti. Insieme ci rialzeremo presto”.

Il direttore ha anche ricordato che la pensione viene accreditata sul

libretto o conto corrente dal giorno 26. Se non serve contante, quindi, non c’è bisogno di recarsi in ufficio ad aggiornare il libretto. Inoltre tutti coloro che possiedono libretto o Postamat possono prelevare a qualsiasi ora fino alle ore 22,00 presso tutti gli ATM presenti sul territorio.