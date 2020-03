Sta salendo il numero di contagi da Covid-19 anche nei Comuni dei Cinque Reali Siti. Nella giornata di ieri il sindaco Massimo Colia, nell’ormai consueto appuntamento video, ha informato la cittadinanza sul sesto caso di infenzione da Coronavirus in paese (divenuto zona ROSA secondo la mappa della Regione Puglia) e ha rassicurato sulle condizioni dei primi concittadini risultati positivi al tampone.

“Per quanto riguarda gli altri cinque casi, uno sta bene, un altro sta per essere spostato in un reparto dove permarrà per la convalescenza e le altre tre persone mostrano segni di miglioramento” – sottolinea il primo cittadino. Colia si è appellato ai suoi cittadini e soprattutto agli imprenditori del posto affinché donino del materiale per produrre mascherine da fornire alla cittadinanza. Al termine del suo intervento video il sindaco ha inoltrato delle raccomandazioni per l’accesso all’ufficio postale in vista delle date utili per il ritiro delle pensioni.

Dopo poche ore anche il sindaco di Stornara, Rocco Calamita, ha aggiornato il bollettino dei positivi al Covid-19. Dopo il primo caso rilevato negli scorsi giorni, se ne sono aggiunti altri due, con il conto provvisorio che sale a tre. “Vi esorto, oggi più di ieri, a stare a casa” – afferma il primo cittadino di Stornara – “non facciamoci male da soli. È un momento duro. Mi appello, come Sindaco e come cittadino, a tutti affinché non si metta a repentaglio la salute di nessuno. In questa terra non ce lo possiamo permettere”.

Sale dunque a 11 il numero dei positivi nel comprensorio dei Cinque Reali Siti, tenendo presente l’anziano di Orta Nova risultato positivo all’interno della struttura sanitaria San Raffaele di Troia e la donna di Ordona ricoverata presso Casa Sollievo della Sofferenza. Nel frattempo, dopo alcune notizie che si erano diffuse nelle scorse ore, il Comune di Carapelle ha smentito la prima infenzione da Covid-19 sul territorio comunale.