Il 30 gennaio vengono registrati a Roma i primi due casi di infezione da Coronavirus Covid-19 e il Governo proclama sei mesi di emergenza sanitaria: è l’inizio di quello che diventerà da marzo il cosiddetto lock down, la chiusura totale di tutte le attività non essenziali. Gli italiani, e poi man mano i cittadini degli altri Paesi occidentali, si trovano a dover imitare la Cina nella riduzione drastica delle attività produttive e nell’obbligo di rimanere a casa. Nell’era della comunicazione istantanea e del web, questo si è tradotto in smart working, lavoro da casa, e smart study, lezioni da casa.

Fin dall’inizio dell’emergenza, sono state promosse iniziative di “solidarietà digitale”, che hanno visto aziende e istituzioni mettere a disposizione le proprie risorse in rete in maniera gratuita. L’esempio forse più noto è il sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/, creato dall’Agenzia per l’Italia Digitale del ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

E per gli appassionati della lettura? I siti Internet sui cui è possibile acquistare libri si trovano ad essere in forte ritardo con invii e consegne a causa delle misure di sicurezza sul lavoro adottate per l’emergenza. Leggere un buon libro, però, non è impossibile ai tempi del coronavirus e, in molti casi, può essere addirittura gratuito!

Vi proponiamo allora una rassegna di siti web pubblici e privati che, nel periodo della quarantena, consentono di scaricare gratuitamente (e legalmente!) libri in formato elettronico. Alcuni rappresentano iniziative a sostegno dei lettori nate proprio in queste settimane di emergenza. Altri esistono da tempo. Abbiamo scelto di raggrupparli in cinque tipologie tematiche. La lista non è esaustiva: vi invitiamo perciò a cercare altre risorse sul web, per condividerle poi con altri appassionati di lettura, magari usando l’hashtag #quarantenadilettura!

ISTITUZIONI. Diverse istituzioni pubbliche si sono mosse per offrire la possibilità di consultare e scaricare materiale da casa. Le Biblioteche di Roma (bit.ly/bibliotechediroma) mettono a disposizione la lettura gratuita di più di 7000 tra giornali e riviste di 90 Paesi e un milione e mezzo di risorse tra ebook, audiolibri, spartiti e materiali vari. Il MuseoTorino, realtà a cavallo tra il reale e il virtuale che raccoglie siti storici e risorse in rete, offre libri su Torino fra arte, cultura, storia (http://www.museotorino.it/site/media/books). Il Solomon R. Guggenheim Museum, celeberrima galleria d’arte di New York, propone più di duecento opere che parlano di arte in consultazione gratuita (bit.ly/guggenheimdownload).

LIBRI CLASSICI. LiberLiber (https://www.liberliber.it/online/), portale del progetto “Aldo Manuzio”, fondato nel 1993 (quando ancora Internet non esisteva), raccoglie decine di migliaia di libri (e non solo), liberamente scaricabili e consultabili. Il sito è gestito da un’organizzazione di volontariato per cui una donazione, anche minima, può aiutare il progetto a crescere.

LIBRI A TEMA RELIGIOSO E SOCIALE. Il periodo della pandemia ha avvicinato molti alla religione e, in particolare, nel nostro Paese, alla fede cattolica. Molte sono le iniziative di solidarietà digitale attivate da case editrici religiose: EMI, Editrice missionaria italiana, (https://www.emi.it/solidarieta-digitale), dà la possibilità di scaricare gratuitamente un ebook da una selezione che comprende libri di carattere sociale. Il direttore della casa editrice, Lorenzo Fazzini, ha inoltre prodotto un instant book intitolato Dio in quarantena – Teologia al tempo del Coronavirus, anche quello fruibile liberamente https://www.emi.it/dio-in-quarantena. La LEV, casa editrice del Vaticano, ha realizzato un sussidio contenente preghiere e alcune omelie di papa Francesco, pronunciate nell’ultimo periodo. Il testo, in continuo aggiornamento, si intitola Forti nella tribolazione (bit.ly/fortinellatribolazione).

FUMETTI E GRAPHIC NOVEL. Qui c’è davvero l’imbarazzo della scelta: molte case editrici mettono a disposizione la propria arte per chi resta a casa e anche per raccogliere fondi a favore di realtà impegnate nella cura del coronavirus. Comics&Science (https://www.cnr.it/it/comics-and-science), collana di fumetti realizzata dal Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), è a disposizione in download gratuito fin dal primo numero: vi sono fascicoli con contributi, tra gli altri, di ZeroCalcare e Leo Ortolani. Tunué (https://www.tunue.com/la-solidarieta-passa-anche-per-i-libri/) mette a disposizione due libri: Vado, Tokyo e torno di Fabio Bartoli, per far viaggiare il lettore che resta a casa; Memorie di un pigiama di Paco Roca, sulle esperienze di smart working. Beccogiallo (http://www.beccogiallo.it/iorestoacasa-con-i-dizionari-beccogiallo/) mette a disposizione due dizionari in download gratuito: Il mio secondo dizionario delle Serie TV Cult di Matteo Marino e Claudio Gotti, con disegni di Daniel Cuello, e Leggere i fumetti di Claudio Calia. Per gli amanti dei classici, alcuni numeri di Diabolik (https://www.diabolik.it/non-solo-fumetti_scheda.php?ID=133) sono in download gratuito.

E per i più piccoli? Alcuni disegnatori hanno messo a disposizione disegni da scaricare, stampare e colorare: il progetto si chiama Colorachetipassa (bit.ly/colorachetipassa). BAO PUBLISHING, all’interno del progetto Nati per leggere (http://natiperleggere.it/), pubblica videoletture del libro Palla rossa e Palla blu, di Maicol&Mirco, sulla propria pagina Facebook (bit.ly/pallarossapallablu)

NEGOZI ONLINE CHE OFFRONO LIBRI GRATUITI. Anche i maggiori store online offrono agli appassionati di libri alcuni testi, per alleggerire il peso della quarantena. Amazon (amzn.to/gratiscovid19) mette a disposizione più di 60.000 libri gratis in formato kindle che vanno da classici come Anna Karenina fino all’ultimo racconto di Manzini della serie Rocco Schiavone, ambientato proprio nel periodo del Covid-19. LaFeltrinelli (bit.ly/feltrinelligratis) propone molti ebook, anche in lingua inglese, in download gratuito. Mondadori Store (https://www.mondadoristore.it/eBook-italiani-gratis/gr-3046/) offre download gratuito di circa 38.000 ebook in lingua italiana.

Che dire? Restiamo a casa, leggiamo un buon libro e passiamo una #quarantenadilettura… con la speranza e la fiducia che tutto questo finisca presto!