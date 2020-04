La vita scorre mentre si vive: sembra una tautologia eppure, nella società odierna, chiunque è sotto i riflettori e siamo proprio noi, attraverso i social, a rendere pubblici pezzi della nostra esistenza. In questo contesto, anche il vissuto di uno dei più conosciuti fumettisti italiani diviene (almeno in parte) di dominio pubblico e oggetto delle sue opere. Michele Rech, nella raccolta “La scuola di pizze in faccia del professor Calcare”, offre una panoramica della sua variegata produzione degli ultimi anni, che spazia dalla politica al cinema e arriva fino al vissuto più personale, al percorso intimo della sua esperienza. Attraverso queste (quasi) 300 pagine, a volte caotiche, più spesso divertenti e geniali, scopriamo la vita e il mondo di Zerocalcare e leggiamo in filigrana la società di questi anni. Chiaramente, un libro è come uno specchio di una storia: per comprenderla appieno non basta leggerla, bisogna viverla e condividerla. Piacevole da leggere, a tratti comico, a tratti riflessivo: un libro di Zerocalcare è sempre gradito!

Riprendendo uno dei suoi video sulla quarantena, una zuppa di ceci.

LA SACRA SCUOLA DEI GRILLI PARLANTI PONTIFICANTI

Non so se è così con tutti i lavori o se è una particolarità di questo. Ma io trovo incredibile che pure se sono uscito da scuola diciotto anni… fa pure se all’Università sono durato tre mesi scarsi… io vivo circondato da gente che mi deve dare lezioni. Una specie di sterminato corpo docenti che si sente in costante dovere di spiegarmi come si sta al mondo. (pp. 3-4)

ZEROCALCARE, La scuola di pizze in faccia del professor Calcare, BAO, Milano 2019

