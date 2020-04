Chi lo avrebbe mai detto che un tablet sarebbe diventato un bene di prima necessità? Eppure adesso, durante le chiusura delle scuole nell’emergenza Coronavirus, questi supporti strumentali sono diventati necessari per le lezioni a distanza, per studiare e per fare i compiti.

Ma non tutti si possono permettere di acquistare un tablet, soprattutto in questo periodo in cui la crisi economica si è acuita. Si viene a formare, dunque, un digital divide che crea differenze tra studenti e studenti. Per evitare ciò, a Castelnuovo della Daunia la locale Pro Loco ha lanciato una raccolta fondi, su invito della scuola. Il crowdfounding è finalizzato ad acquistare dei tablet da dare a quegli studenti che non lo possiedono.

“Su invito dell’Istituto Mandes e dei loro insegnanti” – spiegano dalla Pro Loco “Trotta” – ci siamo attivati per una raccolta fondi per l’acquisto dei tablet di cui alcune famiglie hanno bisogno per i loro figli per continuare ad essere in contatto con i loro insegnanti. I fondi inviati dal Ministero non sono sufficienti all’acquisto dei 120 dispositivi di cui l’istituto ha bisogno per rispondere alla richiesta di tutte le famiglie”. Per poter donare un tablet si può fare anche un bonifico tramite paypal.