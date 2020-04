Il sindaco Domenico Lasorsa, con un video postato su Facebook, ha ufficializzato un decesso da Covid-19 di un cittadino di Orta Nova che ha contratto l’infezione negli scorsi giorni. Con questo caso, dunque, salgono a cinque i positivi ortesi, di cui due sono purtroppo già deceduti. Su questi dati però si attendono ancora i riscontri dell’ASL che, come in altre zone della Capitanata, arrivano dopo rispetto alle comunicazioni dei familiari.

“Nella giornata di oggi abbiamo appreso del decesso di un nostro concittadino che aveva contratto il Coronavirus qualche giorno fa” – ha affermato Lasorsa. “Voglio sottolineare che la situazione del Covid non è mai aggiornata in tempo reale per delle difficoltà da parte dell’Asl che a volte deve attendere dei giorni prima di ottenere i risultati dei tamponi”.

Il sindaco ha anche mostrato gli ultimi dati ricevuti dall’ASL Foggia, in base ai quali risulterebbero tre cittadini di Orta Nova risultati positivi, 10 cittadini che hanno completato la quarantena fiduciaria e non presentano sintomi, 11 cittadini con tampone negativo e due persone in isolamento fiduciario senza tampone. Una fotografia questa che però risale ad un periodo già ascrivibile al passato. Il sindaco ha anche affermato che alcuni dei congiunti dei positivi abbiano terminato i rispettivi periodi di quarantena. Sugli altri due positivi l’ASL ha disposto l’iter previsto per ricostruire i contatti.

“Ad oggi non è mi ancora giunta la notizia ufficiale di quest’ultimo decesso, l’abbiamo appresa dai familiari del deceduto, ai quali l’amministrazione esprime la più totale vicinanza e solidarietà”. Il sindaco, in risposta all’interrogazione del consigliere di minoranza Dino Tarantino, ha anche spiegato l’iter burocratico al termine del quale l’amministrazione locale può ufficializzare e comunicare la notizia di un’eventuale positività da Covid-19. “Invitiamo i consiglieri di opposizione a mostrare senso di responsabilità ed evitare polemiche sterili, in questo periodo d’emergenza” – ha chiosato il primo cittadino.