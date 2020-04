Mentre tanti colleghi e colleghe chiudono bottega per adeguarsi alle norme anticontagio, qualcuno prova a fare il furbo per continuare a guadagnare, soprattutto con l’approssimarsi delle feste pasquali. Infatti la Polizia Locale di Carapelle e i Carabinieri della locale stazione, nelle ultime ore, hanno scoperto una parrucchiera che si recava nelle abitazioni di numerosi clienti per svolgere il suo lavoro. La donna è stata denunciata per violazione delle norme anticontagio stabilite dai DPCM.

La stessa è stata scoperta grazie ad un’attenta attività di pedinamento al termine della quale è stata colta sul fatto, mentre usciva dall’abitazione di una cliente. La parrucchiera abusiva è stata sanzionata e segnalata all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione e per violazione delle norme anticontagio da Coronavirus.

Nell’ambito dei controlli sul territorio sono state elevate altre sanzioni. Tra queste quella nei confronti di una famiglia giunta a Carapelle per trascorrere la domenica delle Palme con altri familiari ivi residenti.