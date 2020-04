Nel suo appuntamento video ormai consueto il sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone, ha aggiornato la popolazione locale sull’emergenza Covid-19. Dopo una premessa nel corso della quale il primo cittadino ha auspicato test sierologici a campione per comprendere la reale diffusione del virus, Sarcone ha aggiornato sui numeri relativi ai cittadini ascolani.

“Come potrete constatare dall’aggiornamento di ieri, l’andamento delle infezioni nella nostra Capitanata sembra andare a fisarmonica” – afferma il primo cittadino. “Un nostro concittadino, mio cugino, contagiato presso il nosocomio di San Giovanni Rotondo, non ce l’ha fatta. Ad Ascoli Satriano l’infezione non si è diffusa, ma è stata contenuta. Il nostro centro Anziani di Pompei è protetto al massimo. In Città ci sono solo alcuni casi di presunti-contagi da ritorno, ma è tutto sotto controllo” – conclude Sarcone.

Il sindaco ha elogiato il comportamento dei suoi concittadini nell’osservanza delle regole, che hanno consentito di contenere in città la diffusione nel virus, proprio nel centro dove è stato registrato il primo caso della Capitanata. L’invito reiterato è stato quello di continuare con le stesse attenzioni anche a Pasqua e Pasquetta, festività ormai prossime.

