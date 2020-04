Questa mattina sono iniziati i lavori di stesura del manto bituminoso sulla strada provinciale 81 che congiunge Orta Nova e Carapelle. Da tempo i cittadini lamentavano la presenza di grosse buche che mettevano a rischio la vita degli automobilisti, alcuni dei quali nel corso degli anni hanno avuto incidenti – anche mortali – su quello stesso tratto di strada.

Dopo la pulizia delle cunette ed altri lavori preliminari avvenuti tra novembre e dicembre del 2019, è partita finalmente la stesura del nuovo asfalto sulla carreggiata in direzione Carapelle. Lo scorso 27 novembre il presidente della Provincia, Nicola Gatta, era stato sul posto per annunciare i lavori alla presenza dei sindaci dei Cinque Comuni dei Reali Siti.

I lavori proseguiranno nei prossimi giorni, con un cantiere che è stato aperto per sfruttare le calde temperature, nonostante il periodo di preoccupazione per la diffusione del COVID-19. “Come presidente del consiglio dell’unione dei Cinque Reali Siti voglio ringraziare in primis la ditta che sta lavorando sul cantiere, anche nel pieno della pandemia da COVID-19” – afferma da Orta Nova, Antonio Di Carlo – così come voglio ringraziare la Provincia di Foggia (ente competente su questo tratto) per aver trovato le risorse per questo intervento nonostante le numerose emergenze presenti sul piano viabile della Capitanata”.