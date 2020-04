Si muove qualcosa – se non altro a livello di sensibilizzazione e attenzione – sul tema dello smaltimento illecito dei rifiuti, dopo la puntata dello scorso 2 aprile di Striscia la Notizia e il servizio di Pinuccio, a cui ha contribuito anche questa testata.



Il consigliere comunale di Stornarella Pasquale Fiorilli e i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia e Forza Italia, Ercole Costa e Valerio De Angelis, hanno scritto una missiva rivolta ai sindaci dei Comuni dei Cinque Reali Siti, al presidente della Provincia Nicola Gatta, al Prefetto di Foggia Raffaele Grassi e al presidente del Consiglio dell’Unione dei Cinque Reali Siti, Antonio Di Carlo.

La richiesta riguarda la costituzione di un nucleo operativo ambientale di vigilanza coordinato dalla Prefettura di Foggia e finalizzato a prevenire il fenomeno degli sversamenti illeciti, come gli ultimi che hanno riguardato il territorio di Stornara e Stornarella, dove delle vere e proprie ecoballe sono state scaricate all’aria aperta, in terreni privati.



La richiesta – così come si legge nella missiva – è sorta dalla presa d’atto che “in alcuni comuni si riscontra una carenza se non un’assenza di personale operativo preposto allo svolgimento del servizio di polizia municipale” e che “alcune Prefetture d’Italia sono intervenute in materia istituendo sotto il proprio coordinamento un nucleo operativo ambientale (NOA)” composto da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, personale della Prefettura, della Provincia, dell’ARPA e della Polizia Municipale.