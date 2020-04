Si stringe la morsa del Comune di Ascoli Satriano attorno al Covid-19, con misure più rigide volte a contenere il contagio e rilevare eventuali ed ulteriori positività. Ad annunciare una nuova task force è stato il sindaco Vincenzo Sarcone nel video aggiornamento postato a Pasquetta.



Il primo cittadino ha annunciato l’inizio della sperimentazione dei test rapidi presso la tenda di protezione civile installata dall’associazione “I Grifoni”. Allo stesso tempo è stata annuciata la volontà di reperire delle strutture ricettive dove far trascorrere la quarantena alle persone che non hanno la possibilità di svolgerla nelle proprie abitazioni.

“Presso la sede COC di Ascoli Satriano – sottolinea il sindaco – abbiamo iniziato i test immunocromatografici in fase solida per la rilevazione rapida, qualitativa e differenziale di anticorpi IGM e IGG del Covid-19. Tutti coloro che vorranno sottoporsi al test rapido, potranno fare richiesta al numero del COC e dopo una valutazione del responsabile sanitario circa la sussistenza dei presupposti necessari verrà fissata una data per il test”.

Il test è il medesimo che si sta usando in tanti ospedali italiani. Il sindaco ha fatto sapere che la prima rilevazione è già stata effettuata e ha dato esito negativo, così come un altro tampone che era stato fatto negli ultimi giorni ad un anziano del posto. Nel centro di uno dei primi focolai da Covid-19 in Capitanata, si sta pensando anche a come far svolgere al meglio il periodo di quarantena per alcune fasce specifiche, come il personale medico-paramedico e quei cittadini venuti in contatto con contagiati.



“Sulla scia di quanto siglato oggi tra Regione Puglia e associazioni di categoria del settore alberghiero in Puglia e/o indipendentemente da questo – ha aggiunto il sindaco – il Comune di Ascoli Satriano si è attivato per destinare alcune strutture alberghiere e ospitatitve per dare una risposta concreta. Queste strutture serviranno ad accogliere persone che, sulla base delle indicazioni del responsabile sanitario e dell’ASL, non possano stare in isolamento presso la propria abitazione. I proprietari delle strutture vigileranno sulla quarantena mentre il Comune riconoscerà 30 Euro al giorno per ogni stanza occupata”.

