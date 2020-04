Salgono a quattro i casi di positività al Covid-19 relativi ai cittadini di Carapelle. Nelle ultime ore il sindaco, Umberto Di Michele, ha confermato di fatto il dato che stava circolando attraverso lo studio epidemiologico del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Unifg.



Gli ultimi due casi annunciati dal sindaco riguardano una donna e sua figlia di soli quattro anni, contagiati nell’ospedale dove sono ricoverate. “Sono soggetti mai venuti a contatto con il territorio di Carapelle – sottolinea Di Michele – perché hanno contratto il virus nell’ospedale dove si stanno curando per patologie pregresse”.



Il sindaco ha fatto sapere che la bambina è già stata negativizzata e sta meglio e che anche la mamma sta bene. “Una chiamata che mi ha veramente commosso” – sottolinea il primo cittadino nel suo aggiornamento video. “Ho sentito anche le altre due persone di Carapelle risultate positive in precedenza, stanno combattendo contro il virus, ma non hanno più la febbre”.

Al termine del suo intervento, il primo cittadino ha ringraziato i servizi sociali del Comune di Carapelle per la celerità con la quale hanno permesso l’elargizione dei buoni spesa, per far fronte all’emergenza alimentare.

