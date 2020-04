In un mondo diviso, in cui l’equilibrio è dato dalla grandezza e dalla potenza distruttiva delle armi di uno Stato rispetto agli altri stati, quello di Mr. Lars è un lavoro fondamentale: inventare nuove armi. Il modus operandi di questo strano inventore è singolare: va in trans e in quei momenti riesce a ideare e disegnare armi sempre più distruttive. Le cose vanno avanti in questo modo finché una misteriosa minaccia esterna alla Terra costringerà tutti gli uomini a unirsi per realizzare l’arma definitiva. “Mr Lars sognatore d’armi” è un romanzo disordinato, pieno di spunti, di colpi di scena e soluzioni narrative strampalate. Un libro che spiega come l’apparenza conti più della sostanza, finché la realtà non entra in scena prepotentemente e solo in quel momento si comprende che l’unica via di salvezza è la solidarietà universale. Un testo intenso, arricchente, come lo sono i romanzi di Dick

Se fosse cibo:

Un caffè lungo, all’americana, è la bevanda giusta per accompagnare la frase scelta.

Racchiuso in una frase:

Il caffè, inteso come luogo di ristoro, Lars ne era consapevole, era un’istituzione che aveva alle spalle una grande tradizione storica. Quella sola invenzione aveva spazzato via le ragnatele dalla mente degli intellettuali inglesi al tempo di Samuel Johnson, aveva sradicato la nebbia ereditata dalle birrerie del Diciassettesimo secolo. Bevande insidiose come la birra scura, quella chiara, e uno scadente vino bianco avevano provocato – non saggezza, ingegno frizzante, poesia o almeno lucidità politica – ma un risentimento confuso, vicendevole e diffuso, che era degenerato in una religiosità bigotta. […] Il caffè aveva invertito la tendenza. La Storia aveva preso una nuova svolta decisiva… e tutto per merito di pochi chicchi gelati nella neve che i difensori di Vienna avevano scoperto dopo la ritirata dei Turchi. (p. 54)

Edizione utilizzata:

Philip K. DICK, Mr Lars sognatore d’armi, Fanucci, Roma 2012

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile nelle maggiori librerie sia fisiche che online (ibs.it, mondadoristore.it, hoepli.it) nelle bancarelle online dell’usato (www.comprovendolibri.it, www.abebooks.it)