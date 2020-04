Sembra essersi stabilizzata la situazione relativa alla diffusione del COVID-19 nei Comuni dei Cinque Reali Siti. Mentre l’Italia intera si interroga sulle possibili riaperture, i dati (confermati dallo studio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia) segnano una situazione stabile ma che non va affatto sottovalutata anche al netto dei dati globali della provincia di Foggia.

Ad oggi, 20 aprile 2020, il Comune di Orta Nova ha comunicato dall’inizio dell’emergenza 7 positivi ortesi (+2 rispetto al periodo preso in analisi dal report universitario) e un deceduto (un secondo in attesa di conferme ufficiali), Stornarella invece ha 6 positivi e un deceduto, Stornara quattro con 0 deceduti, così come Carapelle. Ordona, infine, fa segnare una persona positiva che poi è deceduta fuori dal territorio del Comune degli scavi.

Nonostante la stabilizzazione dei dati non è ancora tempo di abbassare la guardia, anche nel comprensorio del basso tavoliere dove oggettivamente la gente è tornata a circolare come se il problema fosse alle spalle. A notarlo è stato il presidente del Consiglio Comunale di Stornara, Roberto Nigro, che dalla sua pagina Facebook ha richiamato la popolazione ad osservare ancora le regole e non farsi prendere dalla voglia di esclamare prematuramente “tana libera tutti”.