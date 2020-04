Sono stati pubblicati sul sito della Provincia di Foggia, portale Appalti S.U.A., i bandi per l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza della viabilità dei Monti Dauni, il Presidente, Nicola Gatta, dichiara:

“La Provincia di Foggia è proiettata al post-pandemia con l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali dei Monti Dauni, per un importo di trenta milioni di euro. Il lavoro in Provincia non si è fermato, ha solo cambiato forma, ed il nostro impegno continua come prima, con la spinta ulteriore che ci è richiesta da questa situazione eccezionale. Quando le misure di contenimento saranno allentate, questo Ente sarà pronto a dare un contributo decisivo all’opera di ripresa della Capitanata”.

I bandi sono relativi ai ventotto progetti finanziati per un importo complessivo di trenta milioni con risorse di cui al Fondo Sociale di Coesione 2014/2020 e Delibera CIPE 26/2016, nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia.

Le due distinte procedure di gara sono state previste – sulla base della omogeneità delle categorie di lavori:

– Gara, n,1 (costituita da una Tornata di 25 Lotti):

LOTTO 1: S.P. 95 CERIGNOLA CANDELA – LOTTO 2: S.P. 138 PANNI LIMITONI – LOTTO 3: S. P. 109 DI LUCERA TRATTTO LUCERA-TROIA – LOTTO 4: S.P. 121 PONTE BOVINO-PANNI 2° LOTTO – LOTTO 5: S.P. 128 FAETO – CONTRADA STERPARO – LOTTO 6: S.P. 129 BICCARI-ROSETO V.RE – LOTTO 7: S. P. 109 DI LUCERA TRATTO TROIA-GIARDINETTO – LOTTO 8: S.P. 101 Q.VIO CANDELA-S.AGATA-ACCADIA – LOTTO 9: S.P. 111 DI SAN LORENZO – LOTTO 10: S.P. 11 TORREMAGGIORE CASALNUOVO C.I.G. – LOTTO 11: S.P. 136 BIS IRPINA ex 91 bis – LOTTO 12: S.P. 4 SERRALOMBARDI-SCASSABARILE – LOTTO 13: S.P. 98 DEL CASONE – LOTTO 14: S.P. 99 ASCOLI CANDELA ROCCHETTA (TRATTO ST. ASCOLI CANDELA) – LOTTO 15: S.P. 127 DI CAMPOREALE – LOTTO 16: S.P.1 NEV.DI MOTTA-P.TE 3 ARCHI TRATTO km.15-23 -LOTTO 17: S.P. 3 MACCHIA FORCHE-CARLANTINO -LOTTO 18: S.P. 90 ASCOLI S. SERRA LA CACCIA -LOTTO 19: S.P. 124 TROIA – CASTELLUCCIO V.RE -LOTTO 20: S.P. 97 CASONE CAPACCIOTTI -LOTTO 21: S.P. 136 DIR. IRPINA TRATTO RADOGNA DELICETO -LOTTO 22: S.P. 113 REGGENTE -MONTE CALVELLO -LOTTO 23: S.P. RAMPE DI SANT’ANTONIO -LOTTO 24: S.P. 91 DELL OFANTO – LOTTO 25: S.P. 133 TERTIVERI-BICCARI-CASTELLUCCIO VALMAGGIORE.

– Gara n. 2 (costituita da una Tornata di 3 Lotti).

LOTTO 1: S.P. 130 LUCERA-ALBERONA-ROSETO 2° LOTTO – LOTTO 2: S.P. 145 DELL’APPEN. ABRUZ. ED APP. SANN. – LOTTO 3: PONTE CELONE – PONTE LUCIFERO.