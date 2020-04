La pandemia che stiamo attraversando ha portato allo stop di quasi tutte le attività non essenziali e non solo. Infatti anche le attività scolastiche sono state costrette a fermarsi e a rivedere il loro modus operanti ricorrendo a metodi di insegnamento non immaginabile qualche mese fa!

Inizialmente poteva sembrare una breve vacanza agli occhi di bambini e ragazzi ma con il prolungare della chiusura di scuole e palestre, il ritmo della settimana normalmente scandita da impegni scolastici e sportivi viene meno. Viene meno la routine quotidiana,e serve necessariamente creare attività che impegnino la mente e soprattutto aiutino ad affrontare l’emergenza nel modo giusto.

Da anni la nostra Associazione “Giovani Per L’Europa” organizza eventi gratuiti per l’ intrattenimento di grandi e piccini (Carnevale, laboratori creativi,La Casa di babbo Natale, Il Volo Della Befana) e in questo periodo che non ha precedenti vogliamo continuare a stare vicino a chi ci ha sempre dato fiducia. Infatti oltre alle donazioni da noi effettuate, abbiamo deciso di effettuare un concorso sulla nostra pagina facebook, chiamato #andràtuttobene. L’ iniziativa era rivolta a tutti i nostri piccoli fans ed così così organizzata:

– realizzare un disegno con la scritta andrà tutto bene (date sfogo alla vostra fantasia), ogni bambino potrà partecipare con un solo disegno

– mettete like alla nostra pagina facebook “Giovani per l’Europa”

– inviare via messanger la foto del vostro bambino con il suo disegno e scriveteci il nome di vostro figlio

– la pagina creerà un album chiamato “Andrà tutto bene”

-appena la pagina ha pubblicato la foto si può procederere alle votazioni .

Il concorso si è concluso il 25 aprile ed è stato un grande successo!

65 partecipanti (molti anche residenti nei comuni dei 5 reali siti e della vicina Cerignola, un totale di 5400 like sulle foto e 75000 visualizzazioni dell’ album “andrà tutto bene”… Sinceramente avevamo altri progetti infatti volevamo organizzare una festa per festeggiare la fine della quarantena e la sconfitta di questo maledetto virus, purtroppo questo non è possibile.

Ringraziamo tutti i partecipanti e nei prossimi giorni ci organizzeremo per la consegna a domicilio dei premi e degli attestati a tutti (MI RACCOMANDO RIMANETE A CASA , TROVEREMO NOI IL MODO DI CONSEGNARVELI)…

Abbiamo deciso di consegnare a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione plastificato con foto e un piccolo pensierino.

Vi promettiamo che sconfitto il virus torneremo a farvi divertire con le nostre attività, con questa piccola iniziativa abbiamo cercato di rendere meno noiosa questa quarantena, speriamo di esserci riusciti..

Adesso però la cosa importante è rimanere a casa e seguiamo tutti le indicazioni delle istituzioni Nazionali e Locali.

Comunicato Stampa

Giovani per l’Europa