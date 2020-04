L’associazione ONLUS “Mario Frasca” ha inoltrato una segnalazione al sindaco di Orta Nova in merito alle condizioni in cui versa la piazza intitolata al militare ortese caduto in Afghanistan nel 2011. “Le chiediamo informazioni – si legge nella lettera – sulle migliorie di una piazza dal forte valore storico e culturale. Come si più vedere dalle fotografie allegate, la Piazza è stata completamente abbandonata a sè stessa”.

Le criticità riscontrate dall’associazione riguardano soprattutto gli escrementi di cane non raccolti, le scritte sui muri; l’assenza di cura e manutenzione del verde; l’assenza di un impianto di videosorveglianza; la pavimentazione divelta; urla e schiamazzi notturni; la presenza di rifiuti di ogni genere sparsi e nove anni di assenza del monumento che dovrebbe ricordare il militare ortese VITTIMA DEL DOVERE caduto nell’adempimento del proprio dovere contro la lotta al terrorismo nella Missione ISAF – AFGHANISTAN. Infatti lo scorso 12/05/2019 un atto vandalico ha riguardato la targa in memoria del caduto che era presente nella stessa piazza.

“Oggi – scrivono dall’associazione – ci rivolgiamo a Lei quale primo cittadino di Orta Nova, ma soprattutto quale entusiasta promotore e fermo difensore della civiltà, della cultura e bellezza della nostra città. La invitiamo, Signor Sindaco, a verificare di persona lo stato della piazza insieme ai suoi amministratori! Sindaco Lasorsa, ci teniamo a precisare che in passato la Piazza intitolata nell’anno 2013, è stata oggetto di disattenzione da parte di ex amministratori che hanno governato la nostra città. Nessuna attenzione e interrogazione comunale per il decoro della piazza nel rispetto della memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la patria. Solo le nostre denunce e di alcuni residenti della piazza”

“Siamo a conoscenza che una ditta, doveva effettuare dei lavori sulla piazza” – continuano dalla ONLUS. “E’ opportuno evidenziare che il lavoro relativo all’impianto di pubblica illuminazione non si esaurisce nella semplice sostituzione di lampadine, ma prevede una serie di interventi a beneficio dell’intera collettività. Infatti oltre alla sostituzione di pali ammalorati di linee elettriche ammalorate, di rifacimento dei quadri non a norma prevede essenzialmente il rifacimento totale dei marciapiedi di Via Pertini, di Via ferrovia all’altezza del distributore AGIP realizzando ex novo il marciapiede di sinistra andando verso Orta Nova, la realizzazione di asfalto in varie strade, impianto di videosorveglianza, la realizzazione del Wi-Fi, la riqualificazione della Piazza di Via Gronchi, la messa in funzione della fontana di fronte al Comune ed infine la sistemazione della piazza dedicata al VALOROSO MARIO FRASCA (come si evince dalla brochure allegata). Lavori che ad oggi non sono mai partiti. Perché?”.

“Noi continueremo a mobilitarci, affinché si dia dignità ad una piazza che per tanti anni è stata vittima di degrado, abbandono e di un silenzio da parte delle amministrazioni locali nel rispetto di chi ha sacrificato la propria vita per la Patria. Pertanto Signor Sindaco, auspichiamo un suo intervento e attendiamo delle risposte scritte alla presente istanza entro i termini previsti dalla legge sulla trasparenza, anche a tutela dei residenti della piazza, che La renderanno certamente ricca di storia e di significato culturale, il risalto ed il prestigio che merita agli occhi di coloro che hanno il piacere di visitare le nostre bellezze territoriali”.

Comunicato Stampa

ASSOCIAZIONE ONLUS MARIO FRASCA