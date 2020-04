Diffondiamo integralmente il comunicato stampa del gruppo di minoranza de L’Orta Nova Mi Piace, contenente una proposta rivolta alla maggioranza del sindaco Domenico Lasorsa.

Sappiamo che in questi giorni sono pervenute al Comune di Orta Nova, da parte di alcune rappresentanze di categoria, delle richieste di sostegno nei confronti di alcuni settori economici che dovranno per legge prolungare la chiusura, per via delle misure restrittive contro il contagio da Covid-19.

Così come abbiamo già affermato in interventi consiliari, chiediamo al Sindaco di adoperarsi affinché si possano sgravare le imposte comunali (IMU – TARI – COSAP) per venire incontro ai tanti esercenti rimasti con la serranda abbassata, ai bar che pagano l’occupazione di suolo pubblico e ai tanti spuntisti che non possono prendere parte ai mercati, categorie queste che stanno soffrendo la crisi economica più delle altre. Per fare ciò abbiamo proposto di coprire queste “riduzioni” delle entrate con l’utilizzo dei “risparmi” derivanti dal Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti che inizialmente prevedevano anche la raccolta differenziata. Dopo si dovranno prospettare anche delle modalità per coinvolgere i BAR rimasti chiusi, nell’intrattenimento della popolazione ortese, per far recuperare i mancati guadagni.

Come gruppo consiliare Orta Nova Mi Piace ci sembra una richiesta di buon senso che tra l’altro è già stata tradotta in atti amministrativi da altri Comuni della provincia di Foggia. Nell’ottica di una collaborazione proficua e costruttiva ci auguriamo che il sindaco possa prendere in carico la nostra richiesta.

