“Insieme” per ascoltarsi e confrontarsi con l’aiuto di esperti. Sono gli obiettivi dello Sportello di Ascolto dell’Isola che c’è, il progetto selezionato a Foggia dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Ad attuarlo Cristina Bubici, psicologa e psicoterapeuta dell’Associazione “Il Girasole”. Lo sportello si svolgerà il lunedì dalle 16 alle ore 18 e il mercoledì dalle ore 11 alle ore 13, ogni settimana. Uno spazio individualizzato per dar “voce” alle difficoltà dovute a questa quarantena forzata da Covid-19, ma non solo.



“E’ un servizio importante soprattutto in un periodo di maggiore isolamento e stress come quello che stiamo vivendo – afferma Cristina Bubici – è uno spazio per una gestione più efficace delle dinamiche tra genitori e bimbi, ma anche per migliorare e comprendere dei comportamenti, rafforzando dialogo ed emozioni e aiutando le coppie genitoriali che stanno vivendo un momento difficile o sono in disaccordo sulle regole educative da dare ai propri figli”.

Sarà quindi uno strumento di supporto alla genitorialità: a tal proposito, sta per ripartire il laboratorio on line “Genitori Consapevoli”, attuato proprio dall’Associazione Il Girasole, che nei primi due incontri ha fatto registrare un’ottima partecipazione. “Le mamme trovano utili questi confronti con l’esperta, anche per comprendere meglio alcuni comportamenti dei propri figli – aggiunge Cristina Bubici -. A volte il disagio si manifesta in più modi quindi il mio è un aiuto concreto per risolvere determinate situazioni e aiutare le mamme a puntare l’attenzione sull’intelligenza emotiva, ovvero la capacità di ascoltare e definire le emozioni, anche con i propri figli”.

Allo Sportello di Ascolto si accederà con prenotazione al numero 3713564344 e il servizio si svolgerà sulla piattaforma Zoom. Uno strumento in più che testimonia la vicinanza dell’Isola che c’è alle famiglie foggiane, portata avanti anche dai laboratori on line che stanno registrando un’ottima partecipazione di adulti e bambini.

Comunicato Stampa