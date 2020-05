Appena salito al soglio pontificio, Jorge Mario Bergoglio è stato oggetto di feroci critiche riguardo al suo presunto coinvolgimento negli affari della dittatura argentina degli anni 1976-1981. I detrattori più tiepidi gli hanno imputato di non avere fatto nulla, quelli più feroci l’hanno addirittura accusato di complicità con Videla, portando come prove una presunta foto di Bergoglio che dà la comunione allo stesso dittatore. Nello Scavo, giornalista d’inchiesta che per il suo lavoro è costretto a vivere sotto scorta, subito dopo l’elezione di Francesco ha voluto vederci chiaro sulla vicenda e ha deciso di parlare con i testimoni oculari. Ne esce un’inchiesta davvero sorprendente, in cui testimoni di varia estrazione raccontano di un Bergoglio, allora superiore provinciale dei Gesuiti in Argentina, che ha organizzato una fitta rete per salvare la vita ai dissidenti del regime per farli fuggire all’estero. Una storia mai raccontata prima emerge alle testimonianze raccolte in questo libro.

Se fosse cibo:

Matambre: ricetta tipica argentina, consiste in un rotolo di carne farcito.

Racchiuso in una frase:

Di queste sue visite ai baraccati, padre Jorge non parlava quasi con nessuno. “Vivevamo un grande momento di trasformazione. Eravamo parte di una comunità che finalmente si rinnovava. C’era un fermento che non potremmo mai dimenticare.”, ricordano i coniugi [Sergio e Ana Gobulin], che nel luglio 2013 si sono recati da pellegrini ad Aparecida, in Brasile, durante la Giornata mondiale della gioventù, per riabbracciare l’amico divenuto papa Francisco. Sergio ripete ciò che vuole non si dimentichi: “Ho avuto la fortuna di uscirne vivo. Ma è stato merito della testardaggine di persone importanti, che mi hanno cercato nelle varie caserme dell’orrore. È in questo contesto che emerge la figura di Bergoglio” (p. 95)

Edizione utilizzata:

Nello SCAVO, La lista di Bergoglio, EMI, Verona 2013

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile nelle maggiori librerie online italiane (ibs.it, mondadoristore.it, hoepli.it) e, sia in ebook sia in cartaceo, sul sito della casa editrice https://www.emi.it/