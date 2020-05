Negli ultimi giorni le case di riposo sono diventate delle vere e proprie bombe ad orologeria dal nord al sud Italia. Sono decine, infatti, gli operatori e gli anziani di molte strutture ad essere risultati positivi al Coronavirus.

Qual è la situazione a Orta Nova? Se lo chiedono in tanti, anche per l’impossibilità che si ha in questo momento di poter far visita alle nonne ospiti, per via dell’emergenza in corso che impone di rimanere a casa. Dalla residenza per anziani di Orta Nova, gestita dalle suore Domenicane del SS.Sacramento, fanno sapere a Il Megafono che la situazione è sotto controllo e che per ora non risultano problematiche di alcun tipo.

“Sin dai primissimi giorni – affermano le suore – abbiamo posto in essere tutte le procedure per il contenimento del Covid-19. Le Suore colgono l’occasione per esprimere un sincero ringraziamento a tutti i collaboratori che continuano a lavorare con la stessa allegria e lo stesso amore di sempre nei confronti delle nonne, doti quanto mai importanti in questo momento. In attesa di nuove disposizioni da parte delle autorità competenti, continuiamo con l’applicazione del protocollo in atto. Escludiamo quindi la possibilità di ingressi ai fini di visite alle nonne”.

“Consapevoli della vostra collaborazione – concludono le suore – ci affidiamo ancora una volta al vostro buon senso e alla vostra pazienza. Alle nonne ospiti della nostra ‘Casa di accoglienza’ e soprattutto agli anziani soli che si trovano ad affrontare questo momento delicato, senza poter avere vicino parenti e amici, rivolgiamo l’abbraccio e la preghiera della nostra comunità”.