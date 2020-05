Un medico dell’Ospedale Tatarella di Cerignola è risultato positivo al Coronavirus, attraverso un tampone effettuato nelle ultime ore. Si tratta del terzo caso di contagio ai danni di un operatore sanitario del nosocomio di Via Trinitapoli, questa volta operante nel reparto di di Nefrologia e Dialisi.

In attesa del riscontro ufficiale del secondo tampone, in via preventiva sono stati disposti i test anche per tutti gli operatori dell’ospedale venuti in contatto con il medico negli scorsi giorni. Il contagiato è assolutamente asintomatico e risiede nel Comune di Ordona, dove ricopre anche dei ruoli di responsabilità politica.

In virtù di ciò, l’ASL effettuerà delle verifiche anche sul Comune degli scavi, per risalire agli ultimi contatti avuti tra famigliari, amministratori e dipendenti comunali.