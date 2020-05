🔴 CERIGNOLA, MEDICO DEL TATARELLA (RESIDENTE AD ORDONA) POSITIVO AL COVID-19 🔴 VIRUS, I MALATI SCENDONO SOTTO QUOTA 100 MILA. NEL LOCKDOWN 424MILA SANZIONATI 🔴 CASTELLUCCIO VALMAGGIORE, SINDACO IN PROTESTA PER LA CHIUSURA DELLA FILIALE BPER 🔴 DE MICHELI: “NON C’E’ STATO ASSALTO AI TRENI, ORA INCENTIVI PER LE BICICLETTE 🔴