Come da tradizione consolidata torna per la decima edizione l’iniziativa de “I Luoghi del Cuore”, una campagna nazionale promossa dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che si traduce in un vero e proprio concorso tra le bellezze artistiche e archeologiche d’Italia.

In questi anni l’iniziativa si è affermata come la più importante nell’ambito della sensibilizzazione sul valore del patrimonio italiano. Sul portale del FAI, infatti, i cittadini possono segnalare attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare. Dopo il censimento il FAI sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti.

Anche quest’anno sono diversi i luoghi del cuore della Capitanata. Da Torre Alemanna e i Giardini Pensili di Bovini, agli scavi archeologici di Herdonia, passando per il vicino museo civico di Ordona, fino alla Chiesa di San Mercurio di Serracapriola, al faro di Vieste e al Palazzo Ex Gesuitico di Orta Nova. Da maggio a dicembre si possono votare i luoghi del cuore preferiti. Si possono votare più luoghi, ma per ognuno si può esprimere solo un voto. I primi 3 luoghi in classifica e il vincitore della classifica speciale dedicata a un tema diverso in ogni censimento, riceveranno un contributo economico a fronte di un progetto concreto da concordare con il FAI.

Dopo ogni censimento, infatti, – così come si legge sul sito dell’iniziativa – viene aperto un bando, sul quale possono candidare un progetto tutti i luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti al censimento. Per questi, in un secondo momento, si potrà richiedere un contributo economico oppure la collaborazione tecnica del FAI in specifici ambiti.