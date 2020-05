Non basta il Coronavirus ad isolare i Comuni, c’è anche l’atavica problematica legata alla viabilità, soprattutto per quanto riguarda i Comuni dei Monti Dauni del foggiano. In ultimo la sindaca di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi, ha lanciato l’allarme per l’isolamento del suo Comune.

“Come se già non bastasse l’emergenza sanitaria da COVID-19 che danneggiava i diritti di libertà e democrazia di un’intera popolazione, ecco la chiusura al traffico, da parte del dirigente della provincia arch. Emanuele Bux, della SP 130 tratto Monte Crocione-Alberona, causando alla popolazione gravi conseguenze sotto l’aspetto economico e non solo” – spiega il sindaco Lucilla Parisi.

“Si ricorda – continua il sindaco nella nota inoltrata alla Prefettura – che Roseto ha: il servizio di emergenza/urgenze del 118, inoltre l’ASL garantisce alla comunità servizi sanitari fondamentali per la salute pubblica; i commercianti che non possono assicurare generi di prima necessità; il distributore di carburante che non può garantire il servizio non potendo provvedere alle scorte; il servizio di trasporto pubblico che è stato sospeso in attesa della transitabilità del percorso alternativo”.