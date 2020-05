In questa lunga fase di lockdown da Covid-19 il mondo ha riscoperto l’efficacia e l’utilità della tecnologia. E’ accaduto ciò soprattutto in tante case di riposo dove lo strumento di internet è stato l’unico in grado di tenere in contatto gli ospiti delle strutture con i loro congiunti. Proprio la rete ha permesso il compimento di una bella storia dalla provincia di Foggia, dove due nonnine si sono riviste dopo tanto tempo.

Questa bella storia ha avuto luogo nella Casa di Riposo “Suor Maria Nazaria Albani” di Monteleone di Puglia dove Nonna Lucia ha potuto rivedere la sorella Elena che non vedeva da circa 23 anni. Sembra una storia tipo quelle che vanno in onda a “C’è Posta per te”, ma questa volta le telecamere sono state quelle dei pc portatili delle due sorelle. A darne notizia è stata la stessa casa di riposo monteleonese dai canali social.

“Oggi in Casa di Riposo si è pianto per la profonda commozione” – scrivono dalla struttura. “La nostra Nonnina Zia Lucia dopo 23 anni tramite una video chiamata, rivede la sorella Elena che si trova in Canada. Le lacrime hanno solcato il viso di Zia Lucia della Sorella, della nipote e di tutte le Operatrici in turno che hanno reso possibile tale evento. Anche noi ci siamo emozionati tantissimo, la loro gioia la loro salute, è per noi fonte di orgoglio” – concludono.