Sta avvenendo in queste ore la consegna di 40 strumentazioni informatiche (tablet e pc) che saranno affidate in comodato d’uso gratuito ad altrettanti studenti dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Orta Nova. L’iniziativa è volta a compensare quel “gap” tecnologico che non consente ad alcuni studenti di seguire le lezioni in smart working, in questo periodo di didattica a distanza per via dell’emergenza Covid-19.

Così come fanno sapere dalla scuola ortese, i dispositivi sono stati acquistati mediante il fondo specifico del MIUR (D.L. 18 del 17 marzo 2020), integrato a seguire da un ulteriore stanziamento della Regione Puglia. Una volta individuata la dotazione economica, il corpo docente della scuola ortese ha segnalato le situazioni di difficoltà oggettiva che non hanno consentito ad alcuni studenti di seguire le lezioni a distanza durante gli ultimi mesi. Tante le condizioni di svantaggio economico e/o sociale che hanno portato all’esclusione dalle lezioni di alcuni studenti e quindi a disporre l’intervento in supporto della struttura scolastica. Dopo aver effettuato l’ordine, i computer e i tablet sono arrivati a scuola lo scorso 30 aprile e sono stati poi collaudati e predisposti per la consegna.

“Abbiamo curato tutta l’iniziativa con particolare attenzione” – afferma a Il Megafono, Antonella Solazzo, DSGA dell’Istituto Comprensivo. “La scuola ha oltre 1100 studenti e chiaramente non possiamo far fronte alle difficoltà di tutti coloro che necessiterebbero di supporti informatici; ma questo primo passo, compiuto con tempestività, ci riempie d’orgoglio”. Oltre alla strumentazione la scuola ha potuto far fronte anche alla dotazione di una linea internet, grazie alla consegna – laddove necessario – di alcune SIM di connessione. “Ringraziamo particolarmente Fotomania di Orta Nova per la grande solidarietà che ha mostrato durante la predisposizione delle SIM, così come ringraziamo i volontari della Misericordia di Orta Nova che si stanno adoperando per la consegna dei dispositivi e per la firma dei contratti di comodato d’uso” – continua Solazzo.

I dispositivi rimarranno presso i beneficiari fino alla fine dell’anno scolastico. Ma anche per l’anno 2020/2021 sono in fase di preparazione ulteriori iniziative di questo tipo, al netto del fatto che lo smart working resterà un approccio didattico valido anche per i periodi a seguire. La scuola ha appena saputo di aver ottenuto un ulteriore finanziamento, inserito all’interno del piano FEASR Scuola, mediante il quale sarà possibile acquistare altri computer e tablet. “Un percorso sinergico che da’ i suoi frutti” – conclude Antonella Solazzo. “Per questo ringraziamo il dirigente scolastico Pietro Vincenzo Piemontese, tutto il personale docente e il personale amministrativo per l’impegno che hanno profuso in favore di queste progettualità”.