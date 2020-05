Proseguono spediti i lavori per la costruzione del terminal bus intermodale di Candela. A farlo notare è stato il sindaco Nicola Gatta che, nelle ultime ore, è stato sul posto per effettuare un sopralluogo. “Sarà bellissimo” ha commentato su Facebook il primo cittadino al termine della visita sul cantiere.

Il bus intermodale sarà una grande opera infrastrutturale a servizio non solo di Candela ma dell’intero territorio del subappennino del foggiano. Grazie ad una posizione strategica, l’opera potrebbe diventare una vera e propria porta d’accesso per i Monti Dauni. Così i viaggiatori in transito potranno scoprire le bellezze naturalistiche e architettoniche di Candela e dei comuni limitrofi.

Il progetto prevede, oltre alla realizzazione del Terminal Bus Intermodale con relativi parcheggi e servizi di biglietteria, la realizzazione di un ampio ristorante, di un bar, la costruzione di un’area giochi ma soprattutto, la realizzazione di spazi commerciali.