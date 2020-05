Il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, ha annunciato nuovi interventi sulle strade provinciali che servono i Comuni dei Cinque Reali Siti. “Quando assumo un impegno, amo onorarlo” – ha scritto su Facebook, Gatta. “A fine novembre scorso, durante l’incontro con i Sindaci dei Cinque Reali Siti ho presentato il programma degli interventi per la messa in sicurezza delle strade provinciali di quel territorio che versano in pessime condizioni, ed oggi possiamo fare un primo focus sullo stato di attuazione del programma medesimo”.

Dopo l’ultimazione dell’intervento sulla SP 81 (tratto Carapelle – Orta Nova), il cui cantiere è stato chiuso pochi giorni fa, saranno realizzati lavori per oltre 1.000.000,00 di Euro su tutte le strade provinciali che collegano i Reali Siti. Nello specifico, nei prossimi giorni, dopo la sottoscrizione del contratto, avranno inizio dei lavori urgenti ed indifferibili per la sistemazione del piano viabile ed opere di protezione sulla SP88 (ASCOLI SATRIANO – CONTESSA), tratto abitato di Stornara – Caposaldo finale SS16Bis, per un importo di €190.000,00;

Tra pochi giorni saranno eseguiti anche interventi di manutenzione straordinaria sulla SP81 (CARAPELLE – ORTA NOVA – STORNARELLA), tratto abitato di Orta Nova – abitato di Stornarella, per un importo complessivo di circa € 100.000,00; sulla SP88 (ASCOLI SATRIANO-CONTESSA) per l’importo di € 100.000,00. Lo stesso avverrà sul tratto: abitato di Stornara – abitato di Stornarella (costeggiato dalla pista ciclabile), per un importo complessivo di circa € 100.000,00.

“La settimana scorsa” – fa sapere Gatta – “ho approvato, altresì, il progetto per lavori urgenti e indifferibili a tratti, per la sistemazione del piano viabile ed opere di protezione sulla SP79 (ORDONA – CARAPELLE -SS544), SP83 (STORNARA-ORTA NOVA), N. 85 (ASCOLI-ORDONA), N. 86 (ORDONA-CONTE DI NOIA) N. 89 (CORLETO-SAN CARLO, dell’importo di € 600.491,19. Atti concreti di un Ente Provincia a servizio dei cittadini e delle comunità di Capitanata” – conclude Gatta.