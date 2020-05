11 settembre 2001: l’attacco alle Torri Gemelle è nella mente e nella memoria di tutti. Subito dopo, gli Stati Uniti cominciano a preparare una guerra contro i talebani afghani, accusati di aver compiuto l’attentato. Due giorni prima degli attacchi in America, il 9 settembre 2001, l’uccisione del leader afghano Ahmad Shah Massud aveva scatenato una crisi che la guerra avrebbe reso ancora più drammatica. Gino Strada, fondatore di Emergency, un’organizzazione non governativa che si occupa di portare aiuto sanitario nei luoghi colpiti dalle guerre nel mondo, nel suo “Buskashì” racconta il viaggio compiuto per entrare in Afghanistan. Il titolo del libro è il nome di un gioco tipico afghano, in cui due squadre si contendono la carcassa di una capra. Un testo intenso, che mostra la passione di uno dei personaggi più importanti nel panorama della cooperazione italiana. Un racconto che spiega dal di dentro come i grandi della terra possano giocare sulla pelle di un popolo. Per stomaci forti.

Se fosse cibo:

Kabuli Pulao: piatto di riso al vapore con carote caramellate, uvetta e carne di agnello, aromatizzati da un mix di spezie e mandorle.

Racchiuso in una frase:

È lui, Platone, ad attribuire al sofista Trasimaco la seguente frase: “Il giusto altro non è che l’utile del più forte”. È stata scritta venticinque secoli fa. Se capisco bene, Trasimaco vuol dire che tutto quello che viene presentato come assoluto, il “giusto” – ma potrebbe essere anche la “verità”, o la “libertà”, o la “democrazia” – non è poi quella cosa certa, perfetta, immutabile, indiscutibile. […] Che cosa c’entra con la guerra? Molto. Perché è proprio il negare l’evidenza di Trasimaco – nascondendo a tutti i costi dietro sommi principi e parole roboanti il fatto che stiamo solo facendo il nostro interesse – che ci fa poi sentire portatori della verità, depositari dell’assoluto, paladini del bene, giudici supremi, baluardi della civiltà, gendarmi del mondo. (p. 66)

Edizione utilizzata:

Gino STRADA, Buskashì, Feltrinelli, Milano 2006

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile nelle maggiori librerie online italiane (ibs.it, mondadoristore.it, hoepli.it) sia in ebook sia in cartaceo e nelle bancarelle online dell’usato come comprovendolibri.it e abebooks.it.