Mentre si attende la consegna dei loculi comunali relativi al project financing, il cimitero di Orta Nova torna ancora sotto l’attenzione dell’amministrazione comunale. Con l’ordinanza n.15 dello scorso 11 maggio, infatti, il sindaco Domenico Lasorsa ha sollecitato i proprietari delle cappelle gentilizie private a mettere in sicurezza le stesse, ai fini di non mettere in pericolo gli avventori del campo santo.

Infatti, così come si apprende dalla medesima ordinanza, nel cimitero di Orta Nova ci sarebbero numerose cappelle private in precarie condizioni statiche, nonché sepolture private in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono. Ciò, al netto del fatto che i nuovi decreti consentano di tornare nel cimitero, potrebbe arrecare un pericolo per l’incolumità pubblica.

Il primo cittadino, nell’atto affisso all’albo pretorio del Comune di Orta Nova, ha richiamato anche l’articolo del Regolamento Comunale per la concessione dei loculi, che prevede anche la requisizione degli stessi qualora non vengano osservati gli obblighi di manutenzione riconosciuti in capo ai proprietari. Una sollecitazione che è parsa opportuna anche in ragione dell’annosa carenza di spazi per le sepolture. I destinatari dell’avviso avranno un tempo di 60 giorni per eseguire lavori di manutenzione, dopodiché si procederà al provvedimento di decadenza della concessione del terreno con conseguente acquisizione dei manufatti.