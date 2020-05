Con l’ultimo D.P.C.M. il presidente del Consiglio ha dato il via libera all’attività fisica, seppur con il distanziamento di un metro o di due metri a seconda dell’attività svolta. In virtù di ciò, come gruppo dell’Orta Nova Mi Piace volevamo proporre al sindaco di impegnarsi a riqualificare ed attrezzare le aree verdi, oltre che a riaprire la villa comunale, così come hanno fatto in altri Comuni sin dall’inizio di questa fase due.

Ciò consentirebbe a tante persone di potersi allenare in maniera più sicura, poiché negli spazi ampi è più facile osservare il distanziamento. Senza poter disporre delle aree verdi cittadine e della villa comunale, i cittadini sono costretti a fare attività fisica in luoghi ristretti o nella peggiore delle ipotesi addirittura in luoghi chiusi.

Questa riapertura chiaramente dovrebbe essere affiancata dalla messa in sicurezza e dalla pulizia della aree individuate, di cui già ci siamo occupati in un punto specifico del nostro programma elettorale. Riteniamo che questa sia una proposta di buon senso da inoltrare oggi al Sindaco. Attendiamo riscontri.

Comunicato Stampa

Orta Nova Mi Piace