A partire da domani, 15 maggio, e in concomitanza al periodo emergenziale, dalle ore 15.00 circa, ad Ordona sarà adibita una Stazione Mobile dei Carabinieri, due volte a settimana in piazza Aldo Moro. “Si tratta di un traguardo importantissimo per il nostro comune sprovvisto della stazione e quindi di un presidio fisso” – fanno sapere dalla maggioranza del sindaco, Serafina Stella.

“In questo modo sara’ assicurato un maggiore controllo e una più ampia vigilanza del territorio. I cittadini potranno utilizzarla per le denunce, per le informazioni e per le segnalazioni. Rappresenta, inoltre, un passo fondamentale verso la possibilità di avere una stazione a Ordona”- si legge sulla pagina di Ordona Moderna.

“L’arma della stazione di Orta Nova, dalla quale dipendiamo, si è sempre mostrata attenta e pronta ad intervenire alle richieste della nostra comunità, anche se conosciamo bene le problematiche legate alla scarsità dei mezzi e di risorse e le diverse esigenze dei due territori ( Ordona-Orta Nova). La presenza fissa del presidio nel nostro comune assicura maggiormente la vicinanza del corpo alla nostra comunità infondendoci maggiore serenità”.