Si torna a sparare a Foggia. Poco prima delle 20, due uomini sono stati attinti da colpi di pistola davanti ad un’abitazione in Piazza Villani, all’imbocco di Via Lucera. Le vittime dell’avvertimento sono state ferite una ad un braccio e una ad una gamba, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per prestare soccorso e la Polizia per raccogliere elementi utili. Al momento della sparatoria la zona era molto affollata. Dopo gli spari, uditi anche in Via Candelaro, alcuni cittadini sono intervenuti per accertarsi delle condizioni dei feriti.