GRAVINA IN PUGLIA – Nella difficoltà che oggi il Paese sta attraversando, è importante partecipare e supportare i bisogni del prossimo anche con piccoli gesti. La donazione al Comune di Carapelle (FG) di 200 chili di pasta, biologica e naturalmente priva di glutine, da parte di Andriani e del suo brand Felicia rappresenta una scelta spontanea di vicinanza alle comunità del territorio pugliese.

La responsabilità verso le persone, il territorio e la comunità tutta è per Andriani Spa un valore morale fondante e il suo brand Felicia ne sposa la filosofia: con uno dei più ampi assortimenti di pasta alternativa a base di legumi o cereali, gustosa, ricca di preziosi nutrienti, promuove un nuovo benessere orientato all’ottimismo.

“È con gratitudine ed ammirazione che accogliamo la generosa donazione di Andriani SpA. Una calorosa testimonianza di partecipazione ed empatia con i bisogni del prossimo e del nostro fragile territorio, in un momento dove tendere una mano significa dare aiuto ma soprattutto speranza per il futuro. I bei gesti non hanno confini, non hanno interessi reconditi. In paese ci sono diverse persone che – visto il tragico momento – hanno difficoltà anche ad acquistare prodotti di prima necessità come la pasta. A loro destineremo i prodotti messi a disposizione da Andriani, questa splendida realtà del sud Italia a cui auguriamo il meglio. Un prodotto di qualità che ha come valore aggiunto un cuore grande” è il ringraziamento di Umberto Di Michele, Sindaco di Carapelle.

La consegna del bancale di pasta Felicia è avvenuta nella giornata di oggi, venerdì 15 maggio presso il Municipio di Carapelle, alla presenza del Sindaco e della Protezione Civile locale. Andriani, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi.