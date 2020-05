Un evento teatrale per celebrare la ricorrenza della festa della donna si è trasformato in una bella iniziativa di solidarietà. Ad Orta Nova, infatti, l’APS Fatima aveva programmato, per la data dell’8 marzo scorso, lo spettacolo “Mirandolina e i suoi spasimanti” che poi non si è più tenuto a causa delle restrizioni dovute al COVID-19. Poiché gli organizzatori avevano già raccolto delle somme a mo’ di prenotazioni da parte dei cittadini di Orta Nova, si è pensato di devolvere questo ammontare in favore degli Ospedali Riuniti di Foggia.

La maggior parte delle famiglie ortesi, infatti, ha deciso di non farsi ridare indietro la somma depositata per prendere parte ad un’iniziativa di solidarietà che ha consentito la donazione di materiale elettronico ed informatico in favore del reparto di ematologia degli OO.RR. di Foggia. Nello specifico sono stati acquistati otto tablet che consentiranno ai pazienti del reparto di ematologia di sentirsi più vicini ai parenti.

In questo reparto, infatti, le visite sono contingentate soprattutto in questo periodo di Covid-19, perché qualsiasi fattore virale potrebbe comportare serie complicazioni per i degenti. Da ciò assume ancor più valore la donazione effettuata dall’APS di Orta Nova. A questa bella gara di solidarietà ha preso parte anche l’azienda Expert di Luciano Sacchitelli che ha donato un fornetto a microonde, sempre in favore dello stesso reparto.

La consegna del materiale è avvenuta questa mattina alla presenza dei volontari dell’APS Fatima, del direttore FF del reparto Celestino Ferrandina (ndr. in foto al centro) e del personale sanitario che ha accolto con favore l’iniziativa benefica partita da Orta Nova. “Ringraziamo tutti i cittadini ortesi che hanno deciso di partecipare all’iniziativa benefica, dopo aver saputo dell’annullamento dello spettacolo” – sottolinea la presidentessa dell’APS, Dora Iannuzzi. “Da un momento ricreativo è scaturito un bel gesto di solidarietà e questo ci rende ancor più orgogliosi del lavoro svolto”.