E’ iniziata la distribuzione delle mascherine anche nel Comune di Orta Nova. Il carico è stato ripartito dalla Protezione Civile regionale che ha destinato una prima fornitura di 7000 unità anche al Comune dei Cinque Reali Siti. La notizia è stata data dal sindaco, Domenico Lasorsa, dalla sua pagina Facebook. “Vi informiamo che il Centro operativo comunale, a partire da domani giovedì 21 maggio, effettuerà la distribuzione di mascherine” – si legge nell’ultimo post.

La consegna dei dispositivi di protezione personale sarà gratuita e sarà destinata sopratutto alle famiglie indigenti. La consegna avverrà presso il comando di polizia locale di Via Cipriani, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Le mascherine saranno consegnate per nucleo familiare ad un solo componente del medesimo nucleo. Per eventuali informazioni si può contattare il numero telefonico 0885 841 594.

“Sono vietati gli assembramenti, quindi vi invitiamo a mantenere la debita distanza” – sottolinea il sindaco, nel comunicato. Nel frattempo è cambiata la composizione del COC Comunale. L’organismo che si occupa delle emergenze di protezione civile è adesso composto da Michele D’Arasmo, Gianluca Di Giovine, Fiorenza Mastasi, Giuseppe Mauriello, Lucia Cataldo, Giuseppe Ladogana, Amedeo Pagone, Domenico Sgaramella (Associazione Gadit) e Gaetano Volpe (Misericordia Orta Nova). Il sindaco ha nominato un consigliere comunale delegato alla protezione civile: Arturo Gianluca di Giovine.