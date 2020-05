Il consigliere comunale d’opposizione ed ex sindaco di Orta Nova, Dino Tarantino, è intervenuto in un video per chiedere all’attuale primo cittadino Domenico Lasorsa come mai non si sia tenuto il mercato settimanale, lo scorso 21 maggio, ovvero nella prima data utile dopo l’ordinanza del Presidente della Regione Michele Emiliano con la quale si consentiva la riapertura dopo il lockdown.

“Non ancora si è mossa una foglia a tutela di questi operatori commerciali del mercato settimanale di Orta Nova” – afferma il consigliere Tarantino. L’ex sindaco ha poi ricordato gli sforzi compiuti dalla sua amministrazione per delocalizzare il mercato nell’attuale area attrezzata di Via D’Angiò.

“Una delle aree meglio fornite dell’intera Puglia” – ha sottolineato Tarantino che poi ha chiesto rassicurazioni al sindaco sul prossimo giovedì, nel quale non è ancora chiaro se si terrà o meno il consueto appuntamento del mercato settimanale.

GUARDA IL VIDEO