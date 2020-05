Il sindaco di Stornara, Rocco Calamita, questa mattina ha presenziato alla posa della prima pietra per tre opere di importanza strategica per il Comune dei Reali Siti. “Negli ultimi mesi abbiamo dovuto rallentare la macchina produttiva ed amministrativa del paese, per tutelare la salute dei cittadini” – afferma il primo cittadino. “Oggi ripartiamo dal lavoro, dai cantieri, dalla sicurezza”.

Le tre opere partite quest’oggi riguardano le scuole, l’arredo urbano, la viabilità e la sicurezza del paese. Nel dettaglio è stato aperto il cantiere per il completamento della scuola elementare di via Roma, con un importo complessivo di €1.400.000,00. “L’intervento sarà volto a garantire strutture idonee alle future generazioni per una crescita umana, culturale e sociale” – sottolinea il primo cittadino.

Il secondo cantiere è quello che riguarda il patto per l’attuazione della sicurezza urbana, con la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità urbana, oltre alla realizzazione di una nuova piazza intitolata all’Unione dei 5 Reali Siti. I lavori prevedono un importo di spesa di € 70mila. In ultimo è stata avviata l’installazione di un impianto di videosorveglianza per l’attuazione della sicurezza urbana con un importo di € 192.221,47.

“Con oggi portiamo a compimento un altro punto del nostro programma elettorale, mantenendo l’impegno assunto in campagna elettorale. Stornara non si ferma, la città continuerà a crescere per arrivare al completamento di quel modello smart che è alla base della nostra vision politica”. Queste le parole del primo cittadino, Rocco Calamita, che ringrazia l’intera amministrazione e l’ufficio tecnico che ha lavorato alla progettazione. “Entro la fine del 2020 completeremo strade ed inaugurazione della prima R.S.S.A. ed altre opere importanti per lo sviluppo sostenibile e sociale del nostro paese”.