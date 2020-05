Il gruppo di minoranza di Carapelle Futura ha espresso delle perplessità in merito al project financing attraverso cui l’amministrazione comunale del sindaco Umberto Di Michele ha affidato la costruzione di nuovi loculi presso il cimitero locale. Infatti, così come avvenuto in altri comuni limitrofi, il comune di Carapelle ha prima bandito e poi affidato ad una ditta privata la realizzazione di circa 500 loculi, meta’ dei quali saranno edicole funerarie. Il progetto che si è aggiudicato il bando prevede anche la manutenzione di alcune strutture esistenti nel cimitero e il rifacimento dell’attuale deposito della vecchia “camera mortuaria”.

“Crediamo che il sindaco non abbia applicato il principio del buon padre di famiglia” – affermano dalla minoranza di Carapelle. Le rimostranze dei consiglieri d’opposizione riguardano soprattutto il fatto che la costruzione dei nuovi loculi – secondo quanto affermano – coprirebbe tutto lo spazio a disposizione del cimitero esistente. “Questo perché la tipologia proposta – sottolineano – non prevede il primo piano ma semplicemente un insieme di loculi in parte posti lungo il perimetro del cimitero ed in parte occupando l’intero campo di inumazione posto in fondo al cimitero lato ferrovia”.

“Il danno per i cittadini – spiegano i consiglieri di Carapelle Futura – si concretizzerà tra circa dieci anni, quando si presenterà la necessità di ampliare il cimitero provvedendo all’acquisto di terreni e alla costruzione del muro di cinta con relativi impianti, per un costo di circa €200.000,00 (soldi dei cittadini), oppure si procederà ad una proroga per la ditta che a quel punto potrebbe diventare gestore all’infinito del cimitero”. Alcune perplessità sono state espresse anche in merito all’acquisto delle cappelle gentilizie, alla titolarità della progettazione delle stesse e anche in merito ai costi dei singoli loculi del cimitero.

“Il comune fino ad oggi ha sempre realizzato loculi con il sistema dell’autofinanziamento attraverso la prevendita dei loculi” – concludono dalla minoranza. “Noi non condividiamo la scelta della giunta in quanto penalizza i cittadini oltre a creare danno alle casse comunali (spese per ampliamento e parziale perdita di incassi per i rinnovi delle concessioni esistenti). In altri comuni le ditte appaltatrici gestiscono le concessioni dei soli loculi che realizzano e non tutto il cimitero comunale”.