Il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, è intervenuto in video per replicare ad alcune questioni che nelle scorse ore erano state sollevate dalle opposizioni. Dopo aver aggiornato il bollettino locale del Coronavirus (nessun nuovo contagio dagli inizi di maggio), il primo cittadino ha parlato delle modalità di assegnazione dei buoni spesa, del verde pubblico, della villa comunale e della riapertura del mercato settimanale.

BUONI SPESA. Sempre con un video postato sui social, l’ex sindaco e attuale consigliere d’opposizione Dino Tarantino aveva riportato la segnalazione relativa ad “alcuni parenti degli amministratori che avrebbero ricevuto i buoni spesa“. Piccata è stata la replica dell’attuale sindaco: “Se a fronte di più di 800 domande ci sia qualche parente di amministratori, io personalmente non vedo dove sia il problema. I parenti di amministratori che sono stati costretti a chiudere le proprie attività non hanno diritto come gli altri solo perché sono parenti? E’ ovvio che si tratta di una polemica sterile e populistica in quanto tra i beneficiari ci sono sicuramente anche parenti dei consiglieri di minoranza”.

LA “FRECCIATINA“. Il sindaco ha poi affermato che non saranno riaperti i termini per l’inclusione di nuovi profili nel campo dei beneficiari, per l’assegnazione della seconda tranche di buoni. Farà fede ancora l’autocertificazione, con i dati dichiarati che saranno portati al vaglio della Guardia di Finanza. Sul punto il sindaco ha lanciato una provocazione ai predecessori: “Per una volta è l’amministrazione comunale che si rivolge alla finanza per delle verifiche e non viceversa come accadeva negli scorsi anni” – con chiaro riferimento alle indagini sul cimitero e sulla pubblica illuminazione.

VERDE PUBBLICO. Il sindaco Lasorsa ha poi fatto il punto sulla situazione del verde pubblico e della villa comunale, la cui mancata manutenzione ha suscitato le proteste dei cittadini e dei consiglieri di minoranza. “Per quanto riguarda il problema del verde pubblico – sottolinea Lasorsa – nel mese di marzo c’è stata la scadenza della proroga nei confronti della ditta del verde. Proprio per questo motivo abbiamo cominciato ad elaborare un nuovo bando ma che, rispetto agli anni passati, sia più completo e lungimirante. Infatti nel nuovo bando verrà compresa anche la manutenzione del verde della villa comunale. Il che vuol dire che finalmente la villa non rimarrà aperta solo per alcuni mesi estivi. E a proposito della villa comunale, proprio in questi giorni partiranno i lavori per poterla riaprire con una nuova illuminazione e l’installazione di videocamere di sorveglianza”.

IL MERCATO DEL GIOVEDI’. Il messaggio del sindaco si è concluso con l’annuncio della riapertura del mercato settimanale del giovedì, il cui slittamento – secondo quanto riportato dallo stesso sindaco – sarebbe stato dovuto a diverse riunioni tenute con i rappresentanti dei commercianti per garantire una riapertura quanto più sicura e conforme alle raccomandazioni del distanziamento sociale. “Il sindaco – conclude Lasorsa – è la massima autorità sanitaria nel paese, cioè deve garantire la salute a tutti i cittadini. Per questo motivo per far ripartire il mercato c’è bisogno di garantire la sicurezza onde evitare contagi. Quindi cari cittadini, è vero, il coronavirus è stato un dramma perché ci ha costretti a fermarci tutti. Ma nonostante tutto, recupereremo il tempo perso”.

