Negli ultimi tempi Internet e il mondo dei social network sono diventati una valvola di sfogo per rabbia e insicurezze, luoghi in cui l’insulto è all’ordine del giorno. Dieci anni fa, un giovane disegnatore, Giacomo “Keison” Bevilacqua, ha cominciato a disegnare delle vignette che ispirassero sentimenti positivi: gioia, tenerezza ma anche compassione. “A Panda piace” è una raccolta di fumetti che infondono ottimismo in chi li legge: non c’è un ordine preciso, ogni vignetta riesce a strappare un sorriso o una lacrima di commozione. Il panda, alter ego dello stesso autore, entra nel cuore del lettore e gli fa sentire il calore dei sentimenti. Bevilacqua dona un rifugio dalla frenesia quotidiana, per ricordare a ognuno di noi che non tutto deve essere per forza veloce e che fermarsi aiuta a riprendere con più vigore la propria strada.

Se fosse cibo:

A Panda piace… il cioccolato! Quindi una tazza di cioccolato fumante!

Racchiuso in una frase:

A panda piace… diventare Godzilla quando ha fame.

Edizione Utilizzata:

Giacomo BEVILACQUA, A Panda piace. Questo nuovo libro qui, Feltrinelli Comics, Milano 2018

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile in libreria e sui siti dei maggiori e-commerce italiani (lafeltrinelli.it, ibs.it, mondadoristore.it).