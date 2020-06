🔴 CORONAVIRUS, GENTILONI: “MISURE EUROPEE FAVOREVOLI PER PAESI COME L’ITALIA” 🔴 CASO FLOYD, NUOVA NOTTATA DI PROTESTA NEGLI USA. ARRESTATA LA FIGLIA DEL SINDACO DI NEW YORK 🔴 ZANGRILLO: “DA UN PUNTO DI VISTA CLINICO IL CORONAVIRUS NON ESISTE PIU'” 🔴