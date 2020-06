Un affermatissimo giornale internazionale ha posto l’accento su alcune bellezze della provincia di Foggia, dai Monti Dauni al Gargano. Infatti, di recente, National Geographic ha consigliato i tramonti di Bovino e Vieste, mostrando a tutto il mondo le peculiarità dei piccoli borghi e le loro potenzialità inespresse (LEGGI QUI L’ARTICOLO https://www.nationalgeographic.com/travel/2020/05/radar-travel-news-nycs-best-sunset-and-other-ways-to-celebrate-summer/?fbclid=IwAR2EYVZQWd-tLNeGzRRDCqg9lazFY8Cua3ofgUVEsqyZKlHcTENEo8tAhKA).



“I villaggi più piccoli d’Italia – si legge nell’articolo – potrebbero essere la chiave per salvare l’industria turistica del Paese. Sebbene i viaggi internazionali in Italia non possano tornare ai livelli pre-pandemici fino al 2023, i visitatori locali cercheranno alternative alle città popolose quando le restrizioni sui viaggi tra regioni dovrebbero essere revocate”.



Per l’autorevole giornale che si occupa di turismo, scienza e life style, le mete della provincia di Foggia possono essere la chiave per superare questo stallo dovuto alla pandemia. Ma anche secondo il giornale d’oltreoceano, per questi piccoli borghi d’eccellenza sarà fondamentale l’apporto dello Stato in termine di promozione. “La scorsa settimana il governo italiano ha presentato un pacchetto di salvataggio turistico di 4 miliardi di euro che includeva 30 milioni di euro destinati a rivitalizzare i villaggi in cinque regioni meridionali” – si legge nell’approfondimento. “Con queste e altre iniziative, queste gemme della campagna italiana risplenderanno al ritorno dei viaggiatori internazionali”.